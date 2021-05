Der Sänger Damiano (l) und der Gitarrist Ethan feiern nach ihrem Sieg.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Rotterdam. Endlich: Nach einer Corona-Zwangspause feiert Europa - zumindest an den Bildschirmen. Ein ESC-Finale mit viel Pop, Rock, Power und Party. Aber da war doch was - wie war das mit Corona?

Nach einer Corona-Zwangspause im letzten Jahr feiert Europa wieder die Musik. Das große Finale des Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam brachte am Samstagabend Party-Stimmung zurück, und am Ende waren sich die Fans in Dutzenden Ländern