Die Gastronomie-Branche ist auf der Suche nach Kellnern, Köchen und Küchenkräften.

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Osnabrück. Durch die monatelangen Schließungen hat sich das Personal in der Gastronomie und Hotellerie nach neuen Jobs umgesehen – jetzt fehlen Kellner und Co.

Vielerorts darf die Außengastronomie wieder öffnen. Es gibt nur ein Problem: Den Restaurants, Cafés und Bars fehlt es an Personal. Einige müssen die langersehnte Wiederöffnung verschieben. Es fehlt ihnen an Arbeitskräften. Händeringend such