Trotz Demo-Verbots protestieren "Querdenker" in Berlin – Polizei-Blockade

Demonstranten protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

dpa/Christoph Soeder

Berlin. Zwei große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin sind verboten worden. Die Polizei hat am Pfingstwochenende in der Hauptstadt dennoch einiges zu tun.

Nach dem Verbot von zwei Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin hat die Polizei am Samstag große Versammlungen zunächst verhindert. Ursprünglich waren 16.000 Menschen angemeldet gewesen. Bis zum Nachmittag waren nach Einsc