Mit einer Strandampel, einem elektronisches Zählsystem, welches an einem Lattenkreuz befestigt ist, wird in Scharbeutz gemeinsam mit einer App die Belegung des Strandes errechnet.

Axel Heimken/dpa

Wilhelmshaven/Lübeck. Tourismusverbände erwarten im zweiten Corona-Sommer erneut viele Ausflügler an den Küsten von Nord- und Ostsee. Um überfüllte Strände und Ausflugsziele zu vermeiden, rüsten viele Urlaubsorte auf.

Mit digitalen Lenkungssystemen und Web-Apps stellen sich viele Urlaubsorte an der deutschen Nord- und Ostseeküste auf einen erwarteten Andrang von Touristen in diesem Sommer ein. An der niedersächsischen Nordseeküste etwa sollen Sensoren an