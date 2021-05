Messerangriff in Amsterdam: Die Polizei sperrte das Gebiet ab.

dpa/ANP/Michel Van Bergen

Amsterdam . Fünf Menschen sind in Amsterdam durch Messerstiche schwer verletzt worden. Eines der Opfer starb.

Ein möglicherweise verwirrter Mann hat in Amsterdam am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt - eines der Opfer starb noch am Tatort. Die Polizei nahm einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann sei