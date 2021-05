Einsatzwagen der Polizei vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Bei zwei großen Demos wollten Gegner der Corona-Politik in Berlin auf die Straße gehen. Doch die Veranstaltungen wurden verboten. Werden die Demonstranten die Entscheidung akzeptieren?

Nach dem Verbot von zwei großen Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin hat die Polizei zunächst verhindert, dass sich größere Gruppen in der Stadt versammeln.„Bisher ist die Lage in Berlin weitestgehend ruhig“, sagte Sprec