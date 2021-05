Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen - Ein Toter

Rettungsdienste in der Ferdinand Bolstraat, wo fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt wurden, ein Mensch starb. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Michel Van Bergen/ANP/dpa

Amsterdam. Fünf Menschen werden durch Messerstiche teils schwer verletzt, eines der Opfer stirbt noch vor Ort.

In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch vor Ort. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Am T