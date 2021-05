Ein Absperrzaun umgibt das Haus, in dem am 19.05.2021 zwei Tote gefunden wurden. In dem Ort bei Kiel sind in einer Doppelhaushälfte zwei Menschen getötet worden.

Frank Molter

Kiel/Eckernförde. Seine Ehefrau und deren Freund erschoss der Zahnarzt mutmaßlich mit einer Maschinenpistole, die er offenbar in Einzelteilen in den Eckernförder Hafen warf. Polizeitaucher entdeckten sie am Freitag.

Seine Ehefrau wollte die Scheidung, traf sich immer wieder mit einem Freund. Seine vier Kinder durfte er nicht mehr sehen und seinem besten Kumpel unterstellte er, dass auch der sich für seine Frau interessiere. Drei Tage nach den tödliche