Was jetzt für Urlauber gilt: So lockern die 16 Bundesländer

Camping-Urlaub: In welchen Bundesländern ist er wieder erlaubt?

mago images/CHROMORANGE/Bota Andrei

Berlin. Trotz Corona einen Urlaub übers Wochenende buchen? Unsere Übersicht erklärt, in welchen Bundesländern was erlaubt ist.

Viele sehnen sich nach Urlaub, doch in der Corona-Pandemie bleiben Möglichkeiten dazu weiterhin begrenzt. Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, greifen dort ab