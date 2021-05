Angst vor Baerbock? Darum spendet Georg Kofler 750.000 Euro an die FDP

Mit einer Spende in Höhe von 750.000 Euro für die FDP setzte Unternehmer Georg Kofler ein deutliches Zeichen.

Berlin. In der Talkshow "Maybrit Illner" fand der Georg Kofler, Juror bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen", deutliche Worte zur Politik der Grünen und setzte mit einer großzügigen Spende an die FDP ein deutliches Zeichen.

Werden Kurzstreckenflüge in einer Grünen-Regierung abgeschafft? Mit diesem Gedanken ging Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock jüngst an die Öffentlichkeit – Kritik und Entrüstung ließen nicht lange auf sich warten. In der Talkshow "Mayb