Kein sommerliches Wetter am Wochenende - ADAC: Staugefahr

Vielerorts sollte ein Regenschirm über Pfngsten zur Grundausstattung gehören.

Peter Kneffel/dpa

Offenbach am Main. Ferienstart in vier Bundesländern, langes Wochenende im Rest - Deutschland steht an Pfingsten die erste Reisewelle des Jahres bevor. Sommerstimmung kommt aber voraussichtlich nicht unbedingt auf.

Wer die freien Tage rund um Pfingsten für einen Ausflug nutzen will, muss bei Autofahrten mit Verzögerungen rechnen.Der ADAC geht davon aus, dass es am langen Wochenende zur ersten Reisewelle des Jahres kommt - mit Verkehrsstörungen, wenn a