Army of the Dead: Matthias Schweighöfer und der Guardians-of-the-Galaxy-Star Dave Bautista.

CLAY ENOS/NETFLIX

Berlin. Strahlemann unter Leichen: Am Freitag startet der Netflix-Schocker "Army of the Dead". Mit dabei: Matthias Schweighöfer. Zehn Fakten, nach denen Sie den Film nicht mehr sehen müssen.

Matthias Schweighöfer in einem Zombie-Film? Das überzeugt Fans genauso wie alle, die sein Kino immer schon leblos fanden. Zack Snyder, der Regisseur hinter Blockbustern wie "Batman v Superman" und "Justice League", begleitet in "Army of the