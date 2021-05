In Österreich wurde einem Mann das falsche Bein amputiert. Symbolfoto

imago images/Westend61

Linz. Einem Österreicher wurde bei einer Operation versehentlich das rechte statt des linken Beines amputiert. Das Krankenhaus spricht von einer "Verkettung unglücklicher Umstände".

Einem 82-jährigen Patienten ist in einer Klinik in Österreich das falsche Bein amputiert worden. Dem Mann hätte eigentlich das linke Bein abgenommen werden sollen, teilte das Klinikum Freistadt am Donnerstag mit. Kurz vor der Operation am D