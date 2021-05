"Frauentausch"-Folge für den Giftschrank: Sevgi und ihre Tausch-Frau Inga, die hier mit einer Videobotschaft im Bild ist.

RTL2

Berlin. RTL2 stellt eine Folge von "Frauentausch" in den Giftschrank und überprüft alle anderen. Hintergrund ist ein Homophobie-Eklat.

In der Primetime zeigt RTL2 seinen "Frauentausch" zwar nicht mehr. Trotzdem ist die Reality-Sendung eins der prägenden Formate des Senders. Über 500 Episoden sind in 18 Jahren entstanden; an einem normalen Werktag füllt die Reihe vier von 2