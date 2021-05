Schauspielerin Gwyneth Paltrow verkauft Kerzen, die nach ihrer Vagina riechen.

dpa/Evan Agostini

Hamburg. Schauspielerin Gwyneth Paltrow verkauft Duftkerzen mit dem Geruch ihrer Vagina. Eine soll nun offenbar explodiert sein. Ein Texaner reicht Klage ein.

Im Katalog von Gwyneth Paltrows Unternehmen Goop stehen einige skurrile Gegenstände: Neben Lampen aus Brotteig und einem Spray, das energetische Vampire vertreibt, bietet die Wellness-Firma auch eine Duftkerze an. "This Smells Like My Vagin