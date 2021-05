Großfahndung in Belgien: Gewaltbereiter Soldat auf der Flucht

Die belgische Polizei sperrte einen 12.000 Hektar großen Nationalpark ab.

dpa/James Arthur Gekiere

Brüssel. Die belgische Polizei fahndet nach einem Soldaten, der als rechtsextrem gilt. Er soll sich in einem Waldgebiet aufhalten.

Ein mutmaßlich rechtsextremer Berufssoldat ist am Donnerstag in Belgien weiter auf der Flucht gewesen. Mehrere Moscheen in der Provinz Limburg wurden der Nachrichtenagentur Belga zufolge vorsorglich geschlossen oder verstärkt überwacht. Vie