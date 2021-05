Eine mit dem Coronavirus infizierte Patientin sitzt im Rollstuhl und wird in das Kolkata Medical College Hospital eingeliefert.

Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Berlin. Die deutlich ansteckendere Corona-Variante, die in Großbritannien entdeckt wurde, breitet sich massiv in Deutschland aus. Droht sich das mit der in Indien entdeckten Mutante zu wiederholen?

Der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Corona-Variante aus Indien an untersuchten Proben in Deutschland ist weiter relativ gering. Das Robert Koch-Institut (RKI) beziffert ihn in einem Bericht für die Woche vom 3. bis 9. Mai auf