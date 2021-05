Ein Polizei-Fahrradhelm iegt auf eine Pylone, die eine Straße im dicht besiedelten Frankfurter Nordend absperrt, nachdem dort bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt wurde.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. In Frankfurt wird beim Baggern eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst will den Blindgänger so schnell wie möglich sprengen. 25.000 Menschen sind von einer Evakuierung betroffen.

Wegen der geplanten Sprengung einer Weltkriegsbombe in einem Wohngebiet im Frankfurter Stadtteil Nordend müssen rund 25.000 Menschen am Mittwoch ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr forderte am Nachmittag alle Menschen auf, unverzüglich