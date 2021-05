Drei Getötete – Zahnarzt stellt sich: Was wir wissen und was nicht

Die Polizei umstellte zwischenzeitlich ein Haus im Kieler Brauereiviertel.

Dirk Steinmetz

Kiel / Dänischenhagen. Am Donnerstag wurde in Kiel eine weitere Leiche gefunden. Der Zahnarzt Hartmut F. soll auch diesen Mann getötet haben.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen bei Kiel am Mittwochmorgen (19. Mai) hat die Polizei in der folgenden Nacht einen weiteren Toten in Kiel gefunden.Wer sind die Opfer?Bei den beiden Toten in Dänischenhagen hand