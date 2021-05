Mental gestärkt durch die Krise: Miniatur Wunderland-Mitgründer Gerrit Braun.

Markus Lorenz

Hamburg. Monatelang standen die Züge still. Corona hat die Wunderland-Macher viel Geld gekostet – aber nicht kleingekriegt.

Das Miniatur Wunderland holt seine 270.000 Miniatur-Bewohner und 1000 Züge aus dem Dornröschenschlaf. „Wir wollen Ende kommender Woche wieder öffnen“, kündigte Gründer Gerrit Braun am Mittwoch in Hamburg an. Die endgültige Entscheidung fall