Der Angeklagte wird in das Gerichtsgebäude geführt. Er und ein weiterer suchtkranker Patient waren Mitte Mai 2020 aus der Forensik geflohen, nachdem sie einen Pfleger mit einem Messer bedroht hatten.

Kleve. Zwei Männer bedrohen Pfleger mit Messern und fliehen aus der Psychiatrie - der Ausbruch endet für einen von ihnen tödlich. Nun legt der überlebende Ausbrecher vor Gericht ein Geständnis ab.

Nach einer spektakulären Geiselnahme und Flucht aus der geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau vor einem Jahr hat einer der Ausbrecher vor dem Landgericht Kleve am Mittwoch ein Geständnis abgelegt.Er habe einem Pfleger ein Messer an den H