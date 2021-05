Großeinsatz in Dänischenhagen und Kiel – zwei Tote in Wohnhaus entdeckt

Polizeibeamte vor dem Tatort im Rosenweg in Dänischenhagen.

Daniel Friederichs

Dänischenhagen/Kiel. Ein Mann und eine Frau sterben durch Schüsse in einem Haus. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit zwei Toten hat die Polizei betont, das keine Amoklage besteht. Beamte haben am Mittwoch auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Dort soll ein weißer SUV mit Eu