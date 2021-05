Die bei einem Einbruch beschädigte Vitrine im Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe in Dresden.

Sebastian Kahnert/dpa

Berlin/Dresden. Eineinhalb Jahre nach dem Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe hat die Polizei den letzten mutmaßlichen Juwelendieb gefasst – den gesuchten Zwilling aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan.

Knapp eineinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sind alle derzeit dringend Tatverdächtigen gefasst. Bei einer Razzia am Montagabend wurde der seit November 2020 gesuchte Zwilling aus einem be