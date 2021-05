Nach Angaben der Vorsitzenden Richterin Ulrike Schönfelder hat „Milliarden-Mike“ bereits 28 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht.

Hamburg. Warum fällt eine Polizistin auf einen legendären Betrüger herein? Die 45-Jährige gesteht vor Gericht in Hamburg, dass sie sich in einer Notlage Hilfe von „Milliarden-Mike“ erhoffte.

In einem Prozess um Bestechung und Bestechlichkeit am Hamburger Landgericht haben eine Berliner Polizistin und ein als „Milliarden-Mike“ bekannter Betrüger Geständnisse abgelegt. Die angeklagte frühere Beamtin räumte am Montag ein, zwischen