König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima mit ihren Töchtern Ariane (r), Alexia (M) und Amalia (l) am Königstag 2021.

Koen Van Weel/ANP/dpa

Den Haag. An diesen Montag feiert die niederländische Königin Máxima ihren 50. Geburtstag. Ihr letztes Jahr war deutlich ruhiger als sonst.

Die niederländische Königin Máxima genießt einen Vorteil der Corona-Pandemie: Sie sei dankbar, dass sie mehr Zeit mit der Familie verbringen konnte, sagte Máxima in einem TV-Interview in Den Haag anlässlich ihres 50. Geburtstages am Montag.