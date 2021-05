Immer locker bleiben: Udo Lindenberg soll Hamburger Ehrenbürger werden.

Georg Wendt/dpa

Hamburg. Er gehört zu Hamburg wie der Michel oder St. Pauli. Jetzt will seine Wahlheimat den Rocker Udo Lindenberg mit einer besonderen Ehrung würdigen.

Panikrocker Udo Lindenberg soll Hamburger Ehrenbürger werden. Das hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am 75. Geburtstag des Sängers am Montag vorgeschlagen. „Vor über 50 Jahren hat Udo Lindenberg seine Heimat in Hamburg gefu