Das Impftempo in Deutschland hat sich zuletzt deutlich erhöht – und bald soll es auch für die Jüngsten schnell gehen.

Friso Gentsch/dpa

Berlin. Auch für Kinder und Jugendliche sind Corona-Impfungen wohl bald verfügbar. Experten sehen das als Chance im Kampf gegen Corona. Sie müsse aber absolut sicher sein, wird immer wieder betont.

Das Impftempo in Deutschland zog zuletzt deutlich an - und bald soll es auch für die jüngsten Menschen ganz schnell gehen mit der Impfung gegen das Coronavirus.Wohl noch im Mai will die europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Empfehlun