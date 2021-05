Ricardo Lange (l.) und Jens Spahn trafen bereits bei einer gemeinsame Pressekonferenz aufeinander.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Wie dramatisch die Situation für das Intensivpersonal in der Corona-Krise ist, schildert der Intensivpfleger Ricardo Lange in Talkshows und sogar gemeinsamen Pressekonferenzen mit dem RKI. Nun platzt dem 39-Jährigen auf Twitter der Kragen – und nimmt Jens Spahn in die Pflicht.

Ungeschönt berichtet Intensivpfleger Ricardo Lange stets über die Lage der Krankenpfleger in der Corona-Krise. Sei es über Twitter, in TV-Talkshows oder gar auf gemeinsamen Pressekonferenzen mit dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) Loth