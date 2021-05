Ein Zyklon ist an der Westküste Indiens entlanggezogen und hat Medienberichten zufolge Menschenleben gefordert und für Verwüstung gesorgt.

R S Iyer/AP/dpa

Neu Delhi. Sintflutartige Regenfälle und starker Wind haben zu Überschwemmungen und schweren Schäden geführt. Was sind die Aussichten?

Ein Zyklon ist an der Westküste Indiens entlanggezogen und hat Medienberichten zufolge Menschenleben gefordert und für Verwüstung gesorgt. Mindestens sechs Menschen seien in den Bundesstaaten Karnataka und Kerala gestorben, berichtete am So