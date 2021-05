Kleinkind in England stirbt nach Gasexplosion

Ein zerstörtes Haus nach einer mutmaßlichen Gasexplosion in der Ortschaft Heysham nahe Lancaster.

Danny Lawson/PA Wire/dpa

Heysham. In England ist ein Kleinkind bei einem Häusereinsturz ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einer vorangegangenen Gasexplosion aus.

Vermutlich eine Gasexplosion hat in England zwei Häuser zum Einsturz gebracht. Bei dem Vorfall in der Ortschaft Heysham nahe Lancaster kam ein Kleinkind ums Leben, wie die Polizei in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire mitteilte. V