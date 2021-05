Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten.

Berlin. Noch ist der Impfstoff knapp. Das dürfte einer der Gründe sein, warum Impfzentren und Ärzte den Ansturm der Bürger kaum bewältigen können. Doch es ist nicht der einzige.

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten - und in den nächsten Monaten dürften es mindestens noch einmal so viele werden. Seit dem Start der Impfkampagne in Deutschland vor fast fünf Mon