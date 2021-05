In Großbritannien sollen ab Herbst Risikopatienten eine dritte Impfung erhalten.

Berlin. Corona-Mutationen weltweit beschäftigen die Wissenschaftler. Jüngst sorgt die indische Variante für große Bedenken. Eine sogenannte "Boost"-Impfung könnte Abhilfe schaffen.

Die britische Regierung ist wegen ihres Festhaltens an geplanten Öffnungsschritten trotz lokaler Ausbrüche der indischen Virus-Variante in dem Land in die Kritik geraten. Es sei "eine echte Sorge", dass weite Teile der jüngeren Bevölkerung