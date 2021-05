Kein Ende des wechselhaften Wetters in Sicht

Dunkle Wolken ziehen über die Gipfel des Estergebirges (l-r), Wettersteins und Ammergauer.

Angelika Warmuth/dpa

Offenbach am Main. Regen, Wind, Wolken: Das Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft. Die Sonne lässt sich nur selten zu sehen. Ob sich das in den kommenden Tagen ändert?

Der angebliche Wonnemonat Mai erinnert derzeit eher an den launischen April - und daran wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so schnell auch nichts ändern.Das wechselhaft Wetter werde auch in den kommenden Tagen anhalte