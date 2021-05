Beamte in Schutzanzügen am Tatort: Bei einem Messerangriff in einer Wohnung in Bad Essen in Niedersachsen sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

--/Nord-West-Media TV/dpa

Bad Essen. Ein junger Mann beschwert sich bei einer Nachbarin wegen Kinderlärms. Ein anderer Nachbar schaltet sich ein. Es kommt zu einem heftigen Streit - mit lebensgefährlichen Folgen.

Bei einem Streit über Kinderlärm in einem Mehrfamilienhaus in Bad Essen in Niedersachsen hat ein 24-Jähriger laut Polizeiermittlungen zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt. Vorausgegangen war am Freitagabend eine Auseinandersetzu