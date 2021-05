Klare Stellung: WHO will Impfstoffe für arme Länder

Die WHO spricht eine klare Empfehlung für die Verteilung der Impfstoffe aus.

imago images/localpic

Genf. SPD-Politikerin Franziska Giffey hofft auf ein vorrangiges Impfangebot für Kinder, sobald ein Impfstoff zugelassen ist. Doch sollte man hier womöglich globaler denken?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an reiche Nationen appelliert, Corona-Impfstoff an ärmere Länder zu spenden statt jetzt damit Kinder zu impfen. Derzeit stünden nur 0,3 Prozent des globalen Angebots an Impfstoffen Ländern mit niedr