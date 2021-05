Mit ein paar Tricks wird Ihr Rasen saftig grün und gesund.

imago images/Westend61

Berlin. Zurzeit ist das Wetter noch unbeständig, doch der Rasen sprießt bereits. Es wird Zeit, den Garten für den Sommer fit zu machen. Beim Rasenmähen gilt es einiges zu beachten.

In der Hoffnung, bald in einem satten Grün unter der Sonne zu entspannen, blicken Sie vielleicht schon sehnsüchtig in Ihren Garten. Zurzeit sind warme Temperaturen und Sonnenstrahlen eher Mangelware hierzulande, doch der Sommer kommt gewiss