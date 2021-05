Prinz Harry hat sich erneut zu seinem Leben als Teil der britischen Königsfamilie geäußert.

dpa/AP/Kirsty Wigglesworth

Los Angeles. Er hat es wieder getan: In einem amerikanischen Podcast hat Prinz Harry über seine Jugend und seine Familie gesprochen. Er sei einem Kreislauf aus "Schmerz und Leid" entkommen.

Nach kritischen Äußerungen über seinen Vater Prinz Charles ist Prinz Harry erneut ins Kreuzfeuer des britischen Boulevards geraten. "Just How Low Can Harry Go?" (deutsch: "Wie tief kann Harry nur sinken?"), titelte etwa die "Daily Mail" am