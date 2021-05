Die amerikanischen Schauspieler und damaligen Darsteller der Comedy-Serie "Friends", David Schwimmer (l-r), Lisa Kudrow, Mathew Perry, Courtney Cox Arquette, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc bei der Verleihung des Fernsehpreises "Emmys".

Lee Celano/epa afp/dpa

Los Angeles. Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe treffen sich wieder: HBO kündigt „Friends: The Reunion“ für den 27. Mai an. Die Serie über die New Yorker Freunde lief in den USA von 1994 bis 2004.

17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie „Friends“ kommt es nun Ende Mai zu einem Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry. HBO Max kündigte das Special „Fr