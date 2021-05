US-Moderatorin Ellen Degeneres hat in einem Interview das Ende ihrer Talkshow angekündigt.

Mark Von Holden/Invision/dpa

Los Angeles. Die amerikanische Komikerin und Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres moderierte mehr als 3000 Folgen, der nach ihr benannten Show im US-Fernsehen. Nun gab sie deren Ende bekannt.

Die bekannte US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat in einem Interview das Ende ihrer Talkshow angekündigt.„Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden - und so großartig diese Show auch ist und so viel Spaß sie auch macht, sie