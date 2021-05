Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei Ingolstadt suchen in einem Waldstück nach Knochen eines seit 2002 vermissten jungen Paares.

Kipfenberg. 2002 wurde ein junges Paar in Oberbayern als vermisst gemeldet. 2020 wurden ihre Leichen gefunden. Nun hat die Kriminalpolizei vier Verdächtige verhaftet.

Rund 19 Jahre nach dem mutmaßlichen Doppelmord an einem Pärchen in Oberbayern hat die Kripo vier Verdächtige festgenommen. Alle vier Personen befänden sich in Untersuchungshaft, teilte das Ingolstädter Polizeipräsidium am Mittwoch mit.Die B