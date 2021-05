Nach Angriff auf Schule in Kasan: 23 Verletzte in Kliniken

Ein Krankenwagen und Polizeifahrzeuge stehen nach einem Angriff mit Schusswaffen vor einer russischen Schule in Kasan.

Roman Kruchinin/AP/dpa

Kasan. Am Tag nach der blutigen Tat herrschen in Russland Trauer und Fassungslosigkeit. Warum hat ein 19-Jähriger in einer Schule um sich geschossen? Die Ermittler suchen nach Antworten.

Nach dem blutigen Angriff auf eine Schule in Russland werden noch 23 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Darunter seien 20 Schüler, sagte die Vize-Leiterin der Republik Tatarstan, Leila Faslejewa, am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolg