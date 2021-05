Soldaten der afghanischen Nationalarmee. (Archiv)

Rahmatullah Alizadah/dpa

Kabul. Die Nato-Truppen ziehen sich gerade aus Afghanistan zurück, nun haben die Taliban einen Bezirk direkt vor Kabul erobert.

Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan einen strategisch wichtigen Bezirk unweit der Hauptstadt Kabul erobert. Das Zentrum von Nerch in der zentralen Provinz Wardak sei am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) an die Islami