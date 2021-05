Der Jungfernstieg ist kurz nach 0 Uhr bei Regen menschenleer. Seit Mitternacht ist die wegen der Coronapandemie geltende Ausgangssperre aufgehoben.

Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin. In Hamburg fällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Gastronomen bald wieder bewirten.

Die derzeit vielerorts positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen macht sich in immer mehr Bundesländern in konkreten Lockerungen bemerkbar. Seit Mitternacht gilt in Hamburg die nächtliche Ausgangsbeschränkung nicht mehr. Die Inzidenz in de