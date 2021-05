Der Impfpass ist zurzeit sehr gefragt – die Corona-Impfkampagne nimmt an Fahrt auf.

imago images/localpic

Berlin. Selten genutzt und jetzt umso wichtiger: der Impfpass. Viele Deutsche wühlen sich zurzeit durch ihre Schubladen, um nach dem gelben Dokument zu suchen. Die Impfkampagne nimmt an Fahrt auf, doch was passiert, wenn ich meinen Impfpass nicht mehr finden kann?

Für gewöhnlich wird der Impfpass nur selten genutzt. So selten, dass ihn zurzeit viele Menschen hierzulande suchen. Der Grund: Das Tempo der Corona-Impfungen nimmt an Fahrt auf. In dem gelben Heftchen wird bestätigt, dass Sie sich nach eine