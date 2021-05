Zu Tausenden werden Nerze in Dänemark verbrannt.

imago images/Ritzau Scanpix

Kopenhagen. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Dänemark veranlasst die Verbrennung von zahlreichen toten Nerzen in der Corona-Krise – mit schweren Folgen für das Grundwasser?

Zu Himmelfahrt wird der Rauch verbrannter Nerze zum dänischen Himmel steigen: Bis zu 15.000 Tonnen der toten Tier lagern seit November vergraben in Dänemark. Sie sollen nun ausgegraben und an 13 Orten im Königreich in Müllverbrennungsanlage