So atemberaubend schön kann Urlaub in Deutschland sein

Kanada? Nein, auch in Bayern gibt es wilde Flusslandschaften und atemberaubende Ausblicke.

Conbook Medien GmbH / Franziska Consolati

Neuss/Rosenheim. Urlaub in Deutschland kann pures Abenteuer sein: Reiseexpertin Franziska Consolati war auf Entdeckungsreise im eigenen Land und hat darüber ein Buch geschrieben.

Sich im Spreewald fühlen wie im brasilianischen Amazonas, Affen beobachten in Baden-Württemberg und in Niedersachsen die Sterne aus einem Baumhaus zählen: Wer denkt, er müsse in die Ferne reisen, um unvergessliche Momente zu erleben, der ir