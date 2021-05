In Kasan betreuen Einsatzkräfte nach einem Angriff auf eine Schule Opfer und Hinterbliebene.

imago images/ITAR-TASS/Yegor Aleyev

Moskau. Acht Menschen, die meisten Kinder, sind an einer Schule im russischen Kasan Opfer eines tödlichen Angriffs geworden.

In einer Schule in der russischen Republik Tatarstan sind mehrere Menschen getötet worden. Bei dem Angriff in der Großstadt Kasan waren am Dienstagvormittag nach offiziellen Angaben acht Menschen getötet worden – die meisten von ihnen Kinde