Touristen sind an der Algarve in Portugal wieder willkommen.

imago images/Gonzalo Azumendi

Hamburg. Es gibt nur wenige Urlaubsziele weltweit, wo aktuell bei An- und Abreise die Quarantäne wegfällt. Doch es gibt sie – ein Überblick.

Wenn sich selbst die Bundeskanzlerin optimistisch zeigt, dann stehen die Chancen auf Urlaub in Zeiten von Corona wieder gut. Angela Merkel sagte am Wochenende auf dem EU-Gipfel in Porto mit Blick auf die sinkenden Inzidenzen in Europa, "das