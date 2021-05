Verirrter Wal an der Themse in London eingeschläfert

Rettungskräfte bemühen sich an einer Schleuse in der Themse um den jungen Minkwal.

Yui Mok/PA Wire/dpa

London. Wale gehören normalerweise nicht zum Stadtbild von London. Umso größer die Aufregung, als am Wochenende ein rund vier Meter langer Minkwal in einer Schleuse entdeckt wurde. Doch dem Tier war nicht zu helfen.

Der am Wochenende in der Londoner Themse aufgetauchte Wal ist wegen seines schlechten Gesundheitszustands von Spezialisten eingeschläfert worden.„Wir können bestätigen, dass der Zwergwal in Teddington Lock menschlich eingeschläfert wurde, n