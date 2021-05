Ein Schütze eröffnete das Feuer auf einer Geburtstagsparty in Colorado und tötete sechs Erwachsene, bevor er sich selbst tötete.

Jerilee Bennett/The Colorado Springs Gazette via AP/dpa

Colorado Springs. Ein Mann eröffnet während einer Geburtstagsparty im US-Staat Colorado das Feuer auf Gäste. Sechs Menschen werden getötet - unter ihnen auch der mutmaßliche Täter.

